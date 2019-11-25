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Babel'den taraftara olay cevap!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'da performansıyla tartışılan Ryan Babel bir kez daha taraftarla karşı karşıya geldi. Bir taraftarın "Futbol oyna, yorum yapma" mesajına "Git ders çalış, yorum yapma" cevabını veren Babel, sosyal medyada yine gündem oldu.

Galatasaray'da son haftalarda performansıyla tartışılan Ryan Babel, sosyal medyada yine gündem oldu.

Daha önce tepkiler karşısında hesabını donduran, taraftarlarla atışan Ryan Babel, yine durmadı ve taraftara cevap verdi.

Ryan Babel

Ünlü bir sosyal medya hesabının paylaşımına 'Mood' yazan Babel'e bir taraftar "Futbol oyna, yorum yapma" cevabını verdi.

Babel bu yoruma sinirlenerek "Git ders çalış, yorum yapma" şeklinde karşılık verdi ve yine sosyal medyada gündem oldu.

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