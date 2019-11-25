Babel'den taraftara olay cevap!

Galatasaray'da son haftalarda performansıyla tartışılan Ryan Babel, sosyal medyada yine gündem oldu.

Daha önce tepkiler karşısında hesabını donduran, taraftarlarla atışan Ryan Babel, yine durmadı ve taraftara cevap verdi.

Ünlü bir sosyal medya hesabının paylaşımına 'Mood' yazan Babel'e bir taraftar "Futbol oyna, yorum yapma" cevabını verdi.

Babel bu yoruma sinirlenerek "Git ders çalış, yorum yapma" şeklinde karşılık verdi ve yine sosyal medyada gündem oldu.

