Ryan Babel ülkesi Hollanda'ya döndü

Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.
Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.
Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyu, sezon başında İngiltere'nin Fulham ekibinden kadrosuna dahil etmişti. Deneyimli oyuncu havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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