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  4. Ryan Babel ülkesi Hollanda'ya döndü

Ryan Babel ülkesi Hollanda'ya döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ryan Babel eski takımı Ajax'la sözleşme imzalamak için ülkesi Hollanda'ya döndü.

Hollanda temsilcisi Ajax ile kiralık olarak anlaştığı öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’dan ayrıldı.

Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyu, sezon başında İngiltere'nin Fulham ekibinden kadrosuna dahil etmişti. Deneyimli oyuncu havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ajax Futbol Galatasaray ryan babel Hollanda tranfer hava limanı

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