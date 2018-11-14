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Beşiktaş'ın yıldızı G.Saray'la anlaştı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

G.Saray'dan tarihe geçecek transfer çalımı! Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan yıldız isimle anlaştığı iddia edildi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Ryan Babel'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi

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Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan Babel, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan Babel, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Terim’e çok yakın bir G.Saraylı eski oyuncu, Babel’le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

Terim’e çok yakın bir G.Saraylı eski oyuncu, Babel’le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
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Beşiktaş’la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel’in, Aslan’la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.

Beşiktaş’la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel’in, Aslan’la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.
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Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.

Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.
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"NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

"NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"
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Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, “Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey,

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, “Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey,
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Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel’in hem de Adriano’nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel’in hem de Adriano’nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.
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UEFA KRİTERLERİNE UYUYOR

UEFA KRİTERLERİNE UYUYOR
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UEFA’yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor.

UEFA’yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor.
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Onyekuru’nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip.

Onyekuru’nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip.
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31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı. (Akşam)

31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı. (Akşam)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş ryan babel

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