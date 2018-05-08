Ryan Donk Galatasaray'la sözleşmesini uzatıyor!

Galatasaray’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk, her hafta üzerine koyduğu performansla hocası Fatih Terim’den tam not almayı başardı. Tecrübeli teknik adam, yeni başkan kim olursa olsun Hollandalı futbolcuyla sözleşme yenilenmesini isteyecek. Galatasaray’ın orta sahadaki defansif yükünü üstlenen 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna 1+1 yıllık kontrat önerilmesi bekleniyor. Donk, Galatasaray’da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. (FANATİK)





