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Ryan Donk Galatasaray'la sözleşmesini uzatıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2018 08:05 | Son Güncelleme

Galatasaray’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk için teknik direktör Fatih Terim sezon sonunda yeni kontrat talep edecek.

Ryan Donk Galatasaray'la sözleşmesini uzatıyor!

Galatasaray’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk, her hafta üzerine koyduğu performansla hocası Fatih Terim’den tam not almayı başardı. Tecrübeli teknik adam, yeni başkan kim olursa olsun Hollandalı futbolcuyla sözleşme yenilenmesini isteyecek. Galatasaray’ın orta sahadaki defansif yükünü üstlenen 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna 1+1 yıllık kontrat önerilmesi bekleniyor. Donk, Galatasaray’da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ryan donk Galatasaray

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