Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Yurtbay'ın cenazesi toprağa verildi

Bartın'da, aracında başından vurulmuş bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay'ın cenazesi defnedildi.
Yurtbay'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Şadırvan Camisi'ne getirildi. Burada Yurtbay için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Evli ve 2 çocuk babası Yurtbay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dallıca köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Yurtbay'ın yakınlarının yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Genel Sekreter Mesut Doğan, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile vatandaşlar katıldı.
Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde dün, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmiş, yapılan incelemede elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirlenmişti. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz