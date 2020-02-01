YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Saadet Partisi, çevre yolu sorununu gündeme aldı

Saadet Partisi, çevre yolu sorununu gündeme aldı

VAN HABERLERİ  | 01.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentte uzun yıllardır yapımı tamamlanmayan çevre yolu konusunu masaya yatırdı.Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentte uzun yıllardır yapımı tamamlanmayan çevre yolu konusunu masaya yatırdı.
Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, bu hafta ki gündemlerinin kentin en önemli sorunlarının başında gelen ve bir türlü yapılamayan çevre yolu olduğunu belirtti. Ülkenin birçok yerinde kamulaştırmayla yol yapılırken Van’da 18. madde uygulamasıyla yol yapıldığını ifade eden İlhan, “18. maddeyle birçok vatandaşımız mağdur edilmektedir. Bugün çevre yolu nedeniyle vatandaşlarımız arazilerinin üzerinde ne bir ev ne de bir ahır bile yapamamaktadır. Duyduk ki iktidarın ilimizde ki sözde temsilcileri bu hafta Van’ın sorunlarını konuşmuşlar. Yine haber aldık Van YYÜ öncülüğünde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin de paydaş olduğu ‘Kent Danışma Kurulu’ oluşturularak kent sorunlarının konuşulduğu toplantı yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla daha önce yaptıkları sözde Güçbirliği toplantılarının bir yenisine başlıyor. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bizde diyoruz ki; sorunlar belli çözümler bellidir” dedi.

“18. madde uygulamasından vazgeçin”
Gündeme aldıkları çevre yolu dolayısıyla mağdurlarla parti binasında bir arada olduklarını dile getiren İlhan, “Gelin 18.madde uygulamasından vazgeçin. Diğer illerde yaptığınız gibi kamulaştırma yoluyla biran evvel çevreyolunu yapın ve mağduriyetleri giderin” şeklinde çağrıda bulundu.
Çevre yolu mağdurları adına açıklama yapan İsmet Durmaz isimli vatandaş ise yaklaşık 10 yıldır çevre yolu yapımının gündemden düşmediğini söyledi. Durmaz, “Projenin açıklandığı günden bu günlere geldiğimiz zaman hepimizin yaşadığı mutluluk ne yazık ki üzüntü ve mağduriyete dönüşmüş bulunmaktadır. İş bu çevre yolu İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında yapılacak olup, yüzde 40’ın üzerinde kesintiler yapılarak sahiplerine hiçbir bedel ödenmeyecektir. 18 düzenlemesi ülkemizin hiçbir bölgesinde çevre yollarında yapılmazken ilimizde uygulanacak olması ve kamulaştırma yapılmaması tüm vatandaşları mağdur etmekte ve toplum vicdanını sızlatmaktadır. Tüm Türkiye’ de ki benzer ve emsal çevre yollarına baktığımız zaman kamulaştırma yapıldığı ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği görülmüş olacaktır” diye konuştu.
Durmaz, konuşmasının devamında mağdurlar olarak yaşadıkları sorunları maddeler halinde açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Van Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:25
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Deniz Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.