Saadet Partisi, çevre yolu sorununu gündeme aldı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentte uzun yıllardır yapımı tamamlanmayan çevre yolu konusunu masaya yatırdı.

Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, bu hafta ki gündemlerinin kentin en önemli sorunlarının başında gelen ve bir türlü yapılamayan çevre yolu olduğunu belirtti. Ülkenin birçok yerinde kamulaştırmayla yol yapılırken Van’da 18. madde uygulamasıyla yol yapıldığını ifade eden İlhan, “18. maddeyle birçok vatandaşımız mağdur edilmektedir. Bugün çevre yolu nedeniyle vatandaşlarımız arazilerinin üzerinde ne bir ev ne de bir ahır bile yapamamaktadır. Duyduk ki iktidarın ilimizde ki sözde temsilcileri bu hafta Van’ın sorunlarını konuşmuşlar. Yine haber aldık Van YYÜ öncülüğünde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin de paydaş olduğu ‘Kent Danışma Kurulu’ oluşturularak kent sorunlarının konuşulduğu toplantı yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla daha önce yaptıkları sözde Güçbirliği toplantılarının bir yenisine başlıyor. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bizde diyoruz ki; sorunlar belli çözümler bellidir” dedi.