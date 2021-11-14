YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:

14.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saadet Partisiz hiçbir parti, siyasi denklem kurma düşüncesine girmiyor. Gönüllerdeyiz, gittiğimiz her yerde saygıyla karşılanıyoruz, insanlar büyük sempati duyuyor. Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacağız"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacaklarını belirtti.

Arıkan, partisinin Zonguldak Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik anlamda en büyük sıkıntının faiz problemi olduğunu söyledi.

"Saadet Partisiz hiçbir parti, siyasi denklem kurma düşüncesine girmiyor." diyen Arıkan, "Gönüllerdeyiz, gittiğimiz her yerde saygıyla karşılanıyoruz, insanlar büyük sempati duyuyor. Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacağız." ifadesini kullandı.

Arıkan, hiçbir zaman kutuplaştırıcı değil, her zaman kucaklayıcı bir siyasi parti olmak durumunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız sık sık 'Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri hangisi?' dendiğinde, kutuplaşma olduğunu ifade ediyor. Hafta içi malumunuz Sayın Cumhurbaşkanına, Genel Başkanımız bir ziyaret gerçekleştirdi. Bazıları, 'Niye Cumhurbaşkanına gidiyorsunuz, neden onunla görüşüyorsunuz?' sorusunu kendi pencerelerinden haklı olarak bizlere sordular. Biz dedik ki 'Türkiye'deki bütün partilerle konuşmak durumundayız.' Deminden beri bahsettiğimiz sıkıntıların çözümü konuşarak mesafe alınabilir, o şekilde çözüm bulunabilir. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanıyla da diğer siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarıyla hepsiyle de oturup konuşacağız. Ortak çözüm önerilerimizi bulma noktasında gayret göstereceğiz."

FETÖ'nün, PKK'nın ve Türkiye'nin aleyhine çalışan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin kukla olduğunu aktaran Arıkan, "Kim bu kuklacı? Amerika. Kim bu kuklacı? İsrail." dedi.

Arıkan, hakkı üstün tutan siyaset yapmak zorunda olduklarını dile getirerek, partililerden adaletten hiçbir zaman ayrılmadan çalışmalarında daha çok gayret göstermelerini istedi.

Tek adayla girilen seçimde İsmail Üstünyar merkez ilçe başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandıZonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:33
Öğle
12:42
İkindi
15:17
Akşam
17:42
Yatsı
19:05

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.