Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da partililerle buluştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçime giderken bugünkü şartlardan dolayı partiler arasında bir dayanışma olacağını belirterek, "Seçim yeni kanunuyla bu dayanışmanın tabanı çürütülmeye çalışılıyor. Ama biz temelde bugünkü sistemin yanlış olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Antalya'daki ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, teşkilatın çalışmalarını gözden geçirmek için kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Antalya'dan şu ana kadar iyi raporlar geldiğini vurgulayan Karamollaoğlu, seçime kadar da bu tempoyu yükselterek devam ettirme kararında olduklarını ifade etti.

Seçimde parti olarak en iyi neticeyi almak için çalıştıklarını bildiren Karamollaoğlu, "Türkiye nezdinde bize karşı bir teveccüh, itibar var. 'Özgül ağırlığınız fazla' deniyor. Biz de diyoruz ki özgül ağırlığı sandığa yansıtmakla mükellefiz. Sandığa bu yansımadığı sürece bu bizim için sadece bir temenniden, hoş sedadan ileriye gitmez." diye konuştu.

- "En güzel neticeleri alacağımızı umut ediyorum"

Bunun için gayret göstererek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf etiklerini anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Seçime giderken bugünkü sebeplerden ve şartlardan dolayı partiler arasında bir dayanışma olacak. Seçim yeni kanunuyla bu dayanışmanın tabanı çürütülmeye çalışılıyor. Ama biz temelde bugünkü sistemin yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bugünkü başkanlık sistemi değişecek ki Türkiye'de meseleler vatandaşın önünde tartışılabilsin, herkesin ittifak edeceği çözümler bulunabilsin. Derdimiz bu, inşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin de gayretleriyle en güzel neticeleri alacağımızı umut ediyorum. Bir patlama yapacağız. Bir değişiklik meydana gelecek. Bunu da hep birlikte inşallah müşahede edeceğiz."

Karamollaoğlu, partilerine katılan yeni üyelere teşekkür plaketi verdi, rozet taktı.

