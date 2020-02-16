Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi"ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizi bazen tenkit ediyorlar, 'Bu arkadaşlarla beraberdiniz, niye her şeye itiraz ediyorsunuz?' diye. Bizim her şeye itiraz etmek gibi bir derdimiz yok. Bu arkadaşlarımız iyi bir şey yaptığı zaman 'Hay Allah razı olsun' diyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, il ve ilçelerde kongre çalışmalarına İstanbul'dan başlayarak hız verdiklerini söyledi.

İstanbul'un önemine işaret eden Karamollaoğlu, gelecek seçimlere kadar istikrarlı bir şekilde hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Karamollaoğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile başlayan Milli Görüş çizgisinin bugün de her bireye en ince ayrıntısına kadar anlatılması gerektiğine işaret etti.

İktidarda ve muhalefette bulunan siyasetçilere seslenen Karamollaoğlu, "Biz bir bütünüz, hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Neden bir arada yaşayamıyoruz? Bir araya gelip oturup dertleri görüşürsek o zaman çözüm kendiliğinden ortaya çıkar, emin olun. Ama birbirimize güveneceğiz, saygı ve sevgi duyacağız, düşmanlaştırmayacağız." dedi.