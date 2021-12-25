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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kırıkkale'de konuştu:

25.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Son zamanlarda üretilen SİHA'lar gerçekten bizi sevindirdi. Demek ki bir sahada biz işi ehline verip, gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son zamanlarda üretilen SİHA'ların kendilerini sevindirdiğini belirterek iş ehline verildiğinde ve önü açıldığında destanlar yazabildiğini söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Kırıkkale'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Siyasette partilerin farklı görüşlerinin olabileceğini aktaran Karamollaoğlu, "Ülkemizin problemleri, birtakım sıkıntılarımız var. Bu problemlerin çözülmesi, sıkıntıların giderilmesi, siyasi partilerin her birinin görevidir, arzusudur. Ancak problemlerimizi görüşürken çözüm önerilerini ortaya koyarken ille de birbirimizi tahkir etmek, hakaret etmek mecburiyetinde miyiz? Geçmişte de tenkitler oldu, elbette olacaktır ama ben siyasetin bu kadar gerildiğine, insanların bu kadar ağır tahkir edildiğine şahit olmadım." diye konuştu.

Doların zirveye çıktığını, ardından birdenbire düştüğünü anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Faizler yerine göre iniyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. Ne yapacağımız belli değil. Yüksek binalar, otoyollar, tüneller, hızlı trenler bunlar hiçbir zaman tenkit edilecek yatırımlar değildir ama ne pahasına bunlar yapılıyor, onu bilmek mecburiyetindeyiz. Evet, şu anda asgari ücreti artırdılar. Yüzde 50 zam yaptılar, doğru. Enflasyon ne kadar? Enflasyon yüzde 60'ın üzerinde. Durum böyleyken yüzde 50 zam, o insanın yüzde 10 daha fakir olacağının işaretidir."

Karamollaoğlu, savunma sanayisindeki gelişmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Son zamanlarda üretilen SİHA'lar gerçekten bizi sevindirdi. Demek ki bir sahada biz işi ehline verip, gayret gösterenlerin önünü açarsak destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'larla gördük. Şimdi belirli bir süre çalışıldığı için uçak motorlarının çeşitlerini üretmeye başladık. Prototiplerini yaptık ama dedikleri gibi bunu tatbikata koymak 2 yılda olmaz. En az 7-8 yıl gerekir. O zamana kadarda ciddi önem vermek lazım. Biz, iyi yapılan şeye iyi deriz. Allah razı olsun, imam hatip okulları, başörtüsü problemi çözüldü. Bundan dolayı iktidar partisine müteşekkiriz. Bu yapılanı görmezden gelemeyiz ama yapılmayanı görmek de bizim vazifemiz."

Konuşmanın ardından genel kurulda yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Veysel Kutluca, güven tazeledi.

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