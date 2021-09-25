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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Mardin'de temaslarda bulundu

25.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Mardin'de temaslarda bulundu

MARDİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı, esnafı ziyaret etti.

Karamollaoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin ilçe kongresinde, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları çalışmaları aktardı. Memlekette her insana iş temin edecek adımları atmakla mükellef olduklarını belirten Karamollaoğlu, "3 tane adam burada ona da iş bulamayacağız. Hayır arkadaş, o 3 kişiye de iş bulacak adımları atmak bizim görevimiz. Bu nereden geçiyor? Türkiye'nin eğer güçlenmesini, zenginleşmesini istiyorsak üretime dönük yatırımlara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Üretime dönük yatırımların yapılması gerektiğini, başta tarımın geldiğini, tarımı en verimli yapılması için gayret göstereceklerini aktaran Karamollaoğlu, tarım girdilerinin üzerindeki bütün vergilerin kalkacağını, mazot, gübre ve elektrikte vergi olmayacağını kaydetti. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu dediğiniz zaman mazotun fiyatı üçte bire, gübre yarı yarıya iner. Tarım en önemli meselemiz. Bu bölgede en çok ihtiyacı olan tarım çalışmalarının verimli hale getirilmesi. Bunu sağlayalım. Buralar birdenbire zenginleşir. Başka sahalarda yatırım yapacak imkanlar ortaya çıkar. Bu yatırımları yaparken sadece batı Anadolu'ya, İstanbul, İzmir, Kocaeli buralara tahsis edemeyiz. Bu yatırımları ülke sathına yaymakla mükellefiz."

Yeni organize sanayi bölgelerinin yapılması gerektiğini, bölgede yeni yatırımların yapılabilmesi için büyük yatırımları seferber edeceklerini aktaran Karamollaoğlu, yeri geldiğinde faizsiz ve çok büyük kredileri, hatta devleti ortak ederek müteşebbislerin hizmetine sunacaklarını anlattı.

"Bu da yetmez. Bizim bir üçüncü prensibimiz var. Milli gelir böyle olduğunda üretim de artacak. Yani bugünkü 700-800 milyar dolar dolayındaki milli gelir iki misline çıkacak." diyen Karamollaoğlu, milli gelirin toplumda adil dağılımını da sağlamakla mükellef olduklarını ifade etti. Asgari ücretin bugünkü gibi 3 bin 500-4 bin lira civarında kalmayacağını, en az 10 bin liraya çıkacağını belirten Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ha bir senede mi, yok. 8-10-15 sene ama mutlaka belli bir zaman sonra asgari ücret Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir seviyeye yükselecek. Emin olun bu mümkün. Başka türlü kalkınma olmaz. Kalkınmış olmak için bizim pazarımızın zenginleşmesine ihtiyaç var. Yani esnaf zenginleşecek, esnaf gelişecek büyüyecek. Bu ne demektir. Talep artıyor demektir. Esnaf vatandaşın talebini karşılayabilmek için yatırımcıya 'Daha fazla şu maldan istiyorum' diyecek. O zaman yatırımcı kendi yatırımını geliştirecek, yeni yatırımcılar ortaya çıkacak, yeni istihdam sahaları açılacak ve böylece gelişme başlayacak."

Daha sonra Karamollaoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

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