Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Musul Başkonsolosluğu saldırısını kınadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadı.
Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkonsolosluğa saldırıyı kınadığını belirterek, "Provokasyon kokan bu saldırının faillerinin bir an evvel yakalanmasını temenni ediyorum. Coğrafyamızda kalıcı bir huzur ve barış ikliminin tesisi, hayati derecede önemlidir. Bölge ülkelerini oyuna gelmemeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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