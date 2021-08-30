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  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

30.08.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstiklal ve istikbalimiz, 30 Ağustos Zaferi'nin altında yatan mananın anlaşılması ile gelecek nesillere hakkıyla aktarılabilecek, Anadolu'da bağımsızlık ve birlik ruhu sürekli var olacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstiklal ve istikbalimiz, 30 Ağustos Zaferi'nin altında yatan mananın anlaşılması ile gelecek nesillere hakkıyla aktarılabilecek, Anadolu'da bağımsızlık ve birlik ruhu sürekli var olacaktır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugün ülkenin ve Türk milletinin tarihine damga vuran son büyük zaferin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, olumsuzlukların Anadolu'muzu kuşattığı bir dönemde, milletimizin bir araya gelerek inancını kuşanması, birlik ve beraberlik ruhu ile şaha kalkması neticesinde elde edilmiş müstesna bir zaferdir. Bundan dolayıdır ki 30 Ağustos Zaferi ile neticelenen Milli Mücadele'miz, bizi bugünlere getiren ve hürriyet içinde yaşamamızı sağlayan bir gayret ve fedakarlık örneği olarak tarihe geçmiştir. İnanıyorum ki istiklal ve istikbalimiz, 30 Ağustos Zaferi'nin altında yatan mananın anlaşılması ile gelecek nesillere hakkıyla aktarılabilecek, Anadolu'da bağımsızlık ve birlik ruhu sürekli var olacaktır."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Karamollaoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferde görev ifa edenleri şükranla andı.

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