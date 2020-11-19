Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının son dönemlerde adalete önem verdiğini ve kalkınma için yeni bir hamle başlatacağını söylemesi ifade olarak güzel ancak yine de tatminkar değil. Bu şartlarda her şeyin güzel olacağını ifade etmek sadece iyi temenniden ibaret kalır." diye konuştu.

- "Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır"

Akşener ve Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımının sorulması üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce savcılığın CHP'nin müracaatı üzerine soruşturma açtığına dair bir bilgim oldu. Bunu olumlu karşılıyorum. Fakat, dünden itibaren merak ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanının bu tavra karşı herhangi bir tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır. Bunun milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi bu tehdidin yanında durmadı."

Karamollaoğlu ise her şeye rağmen Çakıcı hakkında soruşturma başlatılmasının olumlu olduğuna işaret ederek, "Adalet, kanunlarla ortaya çıkmaz. Adalet, bir yaklaşım ve zihniyet işidir. Adaleti yok sayanlar cezalandırılmadığı müddetçe adalet tesis edilemez. Birisi adaleti çiğnediği zaman sizden de olsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman Türkiye'de adalet var demektir." değerlendirmesinde bulundu.