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  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "dış politika" değerlendirmesi:

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "dış politika" değerlendirmesi:

29.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şahsiyetli dış politika, sadece ülkemizin, milletimizin, komşularımızın değil, bütün dünyanın huzur ve barış içinde olması için bir politika izlemektir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şahsiyetli dış politika, sadece ülkemizin, milletimizin, komşularımızın değil, bütün dünyanın huzur ve barış içinde olması için bir politika izlemektir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, kendisini TEKNOFEST'e davet etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bayraktar'ın insansız hava araçlarıyla büyük başarılara imza attığını vurgulayan Karamollaoğlu, TEKNOFEST'te gördüğü manzaranın kendisini ümitlendirdiğini dile getirdi.

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretine ilişkin, "ABD seyahati aslında bekleneni vermedi. ABD'ye giderken büyük ümitlerle gidildi. Mutlaka Biden ile görüşülür ve bir mutabakat sağlanır diye düşünüldü. Bunlar olmayınca da Amerika'ya ve Batılı devletlere karşı bir tepki doğdu. Şahsi ilişkiler ile diplomatik ilişkiler birbiriyle karıştırılmamalıdır." diye konuştu.

Şahsiyetli bir dış politikayı ilke edindiklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Şahsiyetli dış politika, sadece ülkemizin, milletimizin, komşularımızın değil, bütün dünyanın huzur ve barış içinde olması için bir politika izlemektir. Kendi menfaatlerimizden hiçbir zaman taviz vermeyiz, özgün politikamızı her zaman uygularız, ama bölgemizin ve dünyanın barışını göz önünde tutarız." görüşünü paylaştı.

Türk-İş'in eylül ayı raporuna göre, açlık sınırının 3 bin 49, yoksulluk sınırının da 9 bin 931 lira olarak belirlendiğini aktaran Karamollaoğlu, asgari ücretin ise 2 bin 825 lira olduğuna dikkati çekti. Karamollaoğlu, "İktidar, önce buna bakacak. Buna bakarken bir de kendisine bakacak. Bir eli yağda bir eli balda. 50 yerden ücret alan idareciler var." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir televizyon programında söylediği "Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan adayıyım" sözlerine ilişkin soru üzerine, "Sayın Akşener, burada elbette kendi tabanına bir mesaj verecek. Aynı zamanda demokratik sisteme geçilecek. Böyle olursa 'Ben Başbakanlığa aday olacağım' diyor. Daha da fazla bir şey söylemenin gerekli olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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