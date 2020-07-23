Saadet Partisi İlçe Başkanlığı Sarıkamış’ta maske dağıtmaya başladı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğun getirilmesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanlığı vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirildi.

Saadet Partisi Sarıkamış İlçe Başkanı Nesimi Demir teşkilatı ile birlikte toplam 1300 adet maske dağıtımı için kolları sıvadı.

Başkan Demir, salgın sürecinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini,teşkilat olarak da kendilerinin üzerine düşen sorumluğunu yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.



