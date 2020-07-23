YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Saadet Partisi İlçe Başkanlığı Sarıkamış’ta maske dağıtmaya başladı

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı Sarıkamış’ta maske dağıtmaya başladı

KARS HABERLERİ  | 23.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğun getirilmesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanlığı vatandaşlara maske dağıtımına başladı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirildi.Saadet Partisi Sarıkamış İlçe Başkanı Nesimi Demir teşkilatı ile birlikte toplam 1300 adet maske dağıtımı için kolları sıvadı.Başkan Demir, salgın sürecinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini,teşkilat olarak da kendilerinin üzerine düşen sorumluğunu yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı Sarıkamış’ta maske dağıtmaya başladı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğun getirilmesiyle Saadet Partisi İlçe Başkanlığı vatandaşlara maske dağıtımına başladı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirildi.
Saadet Partisi Sarıkamış İlçe Başkanı Nesimi Demir teşkilatı ile birlikte toplam 1300 adet maske dağıtımı için kolları sıvadı.
Başkan Demir, salgın sürecinde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini,teşkilat olarak da kendilerinin üzerine düşen sorumluğunu yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı Sarıkamış’ta maske dağıtmaya başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:19
İkindi
16:15
Akşam
19:39
Yatsı
21:19

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.