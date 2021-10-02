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Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün cenazesi Ankara'da toprağa verildi

02.10.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Mezarlıktaki törene Asiltürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Asiltürk'ün cenazesinin toprağa verilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Asiltürk'ün kabri başında dua etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün oğlu Murat Asiltürk ve yeğeni Celal Asiltürk, mezarlığa gelenlerin taziyelerini kabul etti.

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