Saadet Partisi’nden Başkan Posbıyık’a ziyaret

Saadet Partisi (SP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Hasan Soyer ve yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Saadet Partisi (SP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Hasan Soyer, Teşkilat Başkanı Ramazan Nas, Seçim İşleri Başkanı Savaş Andiç ve Mahalli İdareler Başkanı Gökhan Göktaş’ı başkanlık makamında ağırladı.

Ziyarette, ilçe gündemine ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. İlçe Başkanı Hasan Soyer, Başkan Posbıyık’a Eski Başbakanlardan rahmetli Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın ‘Davam’ isimli kitabını hediye etti.

Başkan Posbıyık, Saadet Partisi heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

