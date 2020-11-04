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Saat 22:00’da kapacak iş yerleri için tedbirler alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonucunda tüm Türkiye genelinde uyulması gereken yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.Yeni tedbirler arasında özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edileceği, pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimlerin arttırılacağı, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği yer alıyor.Korona virüsle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve mücadele çalışmalarının hala devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Saat 22:00’da kapacak iş yerleri için tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonucunda tüm Türkiye genelinde uyulması gereken yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.
Yeni tedbirler arasında özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edileceği, pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimlerin arttırılacağı, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği yer alıyor.
Korona virüsle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve mücadele çalışmalarının hala devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için salgınını ilk gününden bu yana aldığımız tedbirleri aynı sıkılıkla devam ettiriyoruz. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama, dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Salgından korunmak için daha sıkı tedbirlere ihtiyacımız var. Zorunlu haller hariç hane halkı haricindeki kişilerle temas etmemeliyiz. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Ev ziyaretleri yapmamaya özen gösterelim. Maske, mesafe, temizlik kuralını asla ama asla ihlal etmeyelim.” dedi.

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Öğle
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İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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