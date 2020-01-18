YURTHABER
  4. Saatçi Ali Efendi Konağı’nda vatandaşlar sanata doyacak

Saatçi Ali Efendi Konağı’nda vatandaşlar sanata doyacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin planladığı “İzmit’in İzleri” programında çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği etkinlikler hafta sonu da devam ediyor.İzmit Belediyesi, İzmit’in İzleri programı kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor.

İzmit Belediyesinin planladığı “İzmit’in İzleri” programında çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği etkinlikler hafta sonu da devam ediyor.
İzmit Belediyesi, İzmit’in İzleri programı kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için gösterilerin, atölyelerin ve tiyatroların düzenlendiği programlarla İzmitliler hafta sonlarına renk katıyor. İzmit’in İzleri programında 18 Ocak Cumartesi günü, Gökhan Yılmazer’in hayat verdiği "Naif Bey" karakteri Saatçi Ali Efendi Konağı’nda sahne alacak. Saat 19.00’da gerçekleşecek olan ve hem yetişkinlerin hem de çocukların eğlenebileceği gösteri, bir çobanın hikayesini konu alıyor. Programın devamında 19 Ocak Pazar günü saat 19.00’da ise çocuklar için Hayali Taner İnan’ın hayat vereceği gölge gösterisi gerçekleşecek.
Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleşecek olan etkinliklere vatandaşların ücretsiz bir şekilde katılabilmeleri için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Başkan Çiftçi çocuklarla karne heyecanı yaşadıBaşkan Çiftçi çocuklarla karne heyecanı yaşadı
Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştıMinikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:15
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Oğuz Eczanesi
Izmit
Uslu Eczanesi
Darica
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Nar Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor

İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.