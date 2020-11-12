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Saathane Meydanı zeytin ağaçları ile yeşilleniyor

SAMSUN HABERLERİ  | 12.11.2020 17:25 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daireler Başkanlığı’nın peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemeleri kapsamında tarihi Saathane Meydanı’na 50 yıllık zeytin ağaçları ve 15 yıllık şimşir dikildi.Samsun’un her noktasında ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir çevre için kolları sıvadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daireler Başkanlığı’nın peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemeleri kapsamında tarihi Saathane Meydanı’na 50 yıllık zeytin ağaçları ve 15 yıllık şimşir dikildi.
Samsun’un her noktasında ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir çevre için kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, birçok noktada ağaçların bakımlarını yaparken bazı noktalarda da yeni fidan dikimleri gerçekleştiriyor. Tarihi dokunun ön plana çıkarıldığı Saathane Meydanı’nın doğal güzelliğini ön plana çıkarmak isteyen Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana zeytin ağacı ve şimşir dikildi.
Tarihi meydana dikilen 50 yıllık zeytin ağaçları ve 15 yıllık şimşir ağacı ile bölge renkli bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek zeytin ağacı dikti. Saathane Meydanı Projesi ile birlikte şehrin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracaklarını ifade eden Başkan Demir, bölgenin yeşillendirilmesi noktasında da çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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