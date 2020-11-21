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Saatler 20.00’ı gösterdiğinde Sakarya sessizliğe büründü

SAKARYA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:11 | Son Güncelleme

Artan korona virüs vakaları sonrasında İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da uygulanmaya başlandı.

Artan korona virüs vakaları sonrasında İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da uygulanmaya başlandı. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bıraktı.
Dünya’da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya’da saatler 20.00’ı gösterdiğinde sokaklar boş kalırken şehir sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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