Sabah namazında cami cemaatine çorba ikram edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü koordinesinde başlatılan sabah namazı buluşmaları kapsamında Ulu Cami cemaatine çorba ikram edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü koordinesinde pazar sabahları ulu camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Kur’an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı ve tesbihatların yapıldığı sabah namazı buluşmaları programına Kredi Yurtlar Kurumunda kalan erkek ve bayan öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Sabah ezanı ile birlikte tarihi Ulu Cami’ye gelen vatandaşlar hep birlikte namaz kıldı. Namazının ardından ellerini semaya kaldıran cemaat, İslam ümmeti için dua etti. Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen öğrenci ve vatandaşlara Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Ulu Cami girişinde hazırlanan çorba standında sıcak çorba ve sıcak ekmek ikram edildi.

