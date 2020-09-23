Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler

Tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi ilçe meydanında kurulan dev ekrandan takip etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince düzenlenen organizasyon kapsamında ilçe meydanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıda izleyici alındı. Maske kullanımı ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Vali Vekili Resul Özdemir, AA muhabirine, her yıl gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu günlerde gerçekleşen hadisenin bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla izlendiğini söyledi.

"İsmail Fakirullah Hazretleri tarafından yetiştirilen İbrahim Hakkı Hazretleri, pozitif ve İslami ilimlerde büyük bir başarı yakalamış, inşa ettiği ışık hadisesi düzeneği ile hocasına olan muhabbetinin, saygının ve aşkının en güzel örneğini göstermiştir." ifadelerini kullanan Özdemir, onun aynı zamanda astronomi, geometri gibi ilimlere ışık tutan "Marifetname" adlı eserin yazarı olduğunu hatırlattı.

İbrahim Hakkı Hazretlerinin en önemli eserlerinden birinin de bu hadise olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

" 'Yeni yılın ilk güneşi, eğer hocamın başucuna düşmezse, ben o güneşi neyleyim?' diyen İbrahim Hakkı Hazretleri, hocasına olan saygısını göstermektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri, bu duygusunu yalnızca dillendirmekle kalmamış, 18. yüzyılın ortalarında zirvesinde olduğu astronomi bilgisini de kullanarak kurduğu sistemle bunu gerçekleştirmiştir. Ekinoks günlerinde güneş, kendisi tarafından kurulan sistemle türbe içindeki hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabri başına düşmüştür."