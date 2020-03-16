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Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 16.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sabah uyanmakta güçlük çekenlere önerilerde bulundu.
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Uzmanı Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Güne zinde başlayabilmek, sağlam konsantrasyona sahip olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku büyük önem taşır. Ancak uyku apnesi hayatı kabusa çevirebiliyor. Uykuda horlamak büyük bir problem, horlayan kişi farkında olmadığı için onunla aynı odada uyuyan kişiler rahatsız olur. Hatta aynı odayla kalmaz aynı ev ve hatta komşular dahi horlamadan rahatsız olabilir. Horlama, ses çıkararak sosyal ortamları ve aile yaşamını olumsuz etkiler. Ancak bir de bunun görünmeyen tarafı var. Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani uykuda nefesin durması, kesilmesi hali” dedi.
Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacının karşılanmadığını ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar ilk olarak etkilendiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar. Uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtileri şunlardır; Sabah kalkmakta zorlanır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır, çok terler, kilo alır. Uyku apnesini özellikle; burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma artırır. Uyu apnesinin tedavisinde öncelikle; kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu olmalı, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar bunlar kısaltılmalı ve düzeltilmeli, dil kökünde büyüme, çenede kayma düzeltilmelidir. Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Doğru teşhis ve tedavi konabilmesi için öncelikle uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir Kulak Burun Boğaz muayenesi olunmalıdır” açıklamalarında bulundu.

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