YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sabahat Akkiraz 50’inci sanat yılını Kadıköy’de kutladı

Sabahat Akkiraz 50’inci sanat yılını Kadıköy’de kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.02.2020 13:13 | Son Güncelleme

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sabahat Akkiraz, 50’inci sanat yılını Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’de düzenlenen konserle kutladı.İlk 45’lik plağını 1970 yılında henüz 12 yaşındayken çıkaran, 50 yıla 30 albüm, yüzlerce eser, konser ve festival sığdıran Sabahat Akkiraz’a, müzik yolculuğunda yanında yer alan müzisyen dostları eşlik etti.

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sabahat Akkiraz, 50’inci sanat yılını Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’de düzenlenen konserle kutladı.
İlk 45’lik plağını 1970 yılında henüz 12 yaşındayken çıkaran, 50 yıla 30 albüm, yüzlerce eser, konser ve festival sığdıran Sabahat Akkiraz’a, müzik yolculuğunda yanında yer alan müzisyen dostları eşlik etti. Geceye Tuncay Balcı, Eren Demir ve Ali Kazım Akdağ da konuk sanatçı olarak katıldı. Salonu dolduran kalabalığa müzik hayatı boyunca kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Akkiraz, ‘Türküler Anadolu’dur. Anadolu’nun yaşanmışlıklarıdır, acılarıdır, sevdalarıdır. Ben bu duyguları türkülerle aktarıyorum, aracıyım. Gençler olduğu sürece türküler yaşamaya devam edecek’ diye konuştu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise ‘Sabahat Akkiraz hem kök hem filizdir. Anadolu’nun bütün seslerini arşa çıkaran bir köktür. O avazı dünya dünya gezdirip Kadıköy’de Caddebostan’a taşıyan bir filizdir’ ifadelerini kullandı. Sanatçı konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:23
İkindi
16:09
Akşam
18:35
Yatsı
19:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.