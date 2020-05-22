Sabancı Holding, 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücade kapsamında 150 bin hızlı tanı kitini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiği bildirildi.

Sabancı Holding açıklamasına göre, dünyada ve Türkiye’de etkisini devam ettiren Kovid-19 pandemisiyle etkin mücadele kapsamında şimdiye kadar 30 milyon TL bağışta bulunan Sabancı Topluluğu, son olarak 150 bin hızlı tanı kitini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

Vücuttaki virüsün tespit edilmesi için kullanılan bu kitlere ilave olarak, Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için de Sağlık Bakanlığı’na yönelik bir hibe programını devreye alan Sabancı Topluluğu, bu kapsamda kullanılan Ar-Ge teçhizatının ilk bölümünün de kurulumunu tamamladı.

Kurulumu gerçekleştirilen ana cihaz ve teslim edilen parçalar, virüsün tespiti ve görüntüleme işlemleri için kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürleri ekipleriyle koordinasyon halinde planlanan süreç kapsamında, Ar-Ge sisteminin kalan bölümleri de önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Tüm Ar-Ge teçhizatının kurulumuyla birlikte, Türk laboratuvarlarındaki aşı ve serum geliştirme süreçlerinin de hızlanması hedefleniyor.