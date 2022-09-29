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Sabancı Holding, "Yatırımcı İlişkileri Anketi" kapsamında 9 ödüle layık görüldü

29.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding, "Yatırımcı İlişkileri Anketi" kapsamında 9 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Küresel finans alanında dünyanın önemli platformları arasında yer alan Institutional Investor, düzenlediği "Yatırımcı İlişkileri Anketi" kapsamında bölgelerinin ve ülkelerinin en iyi performans gösteren analistlerini (sell-side), CEO’larını, CFO’larını, yatırımcı ilişkileri profesyonellerini ve yatırımcı ilişkileri programlarını ödüllendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, dünyanın dört bir yanından ankete katılan yatırım profesyonellerinin oylarıyla belirlenen Yatırımcı İlişkileri Anketi'ne ödüllere damga vurdu. Holding, 2022 Europe and Emerging EMEA Equity Awards Sanayi Şirketleri grubunda tüm kategorilerde birinci seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

"En İyi Yönetim Kurulu", "En İyi CEO", "En İyi CFO", "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı", "En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi", "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli", "En İyi Analist / Yatırımcı Etkinliği" ve "En İyi ÇSY" kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi olan Sabancı Holding, yatırımcı ilişkileri ekibinin başarılı çalışmaları neticesinde, 29 ülkedeki 250’nin üzerinde şirket arasında EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin "En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi" büyük ödülüne de layık görüldü.

Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri ekibi, geçen yıl da aynı platformda finansal kurumlar kategorisinde, 4 farklı kategoride birincilik almıştı.

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