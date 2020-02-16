YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Sabancı Ortaokulu öğrencilerinden en anlamlı Sevgiler Günü etkinliği

Sabancı Ortaokulu öğrencilerinden en anlamlı Sevgiler Günü etkinliği

ERZURUM HABERLERİ  | 16.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Erzurum Sabancı Ortaokulu öğrencileri hazırlanan proje kapsamında “Sevdamız vatandır bizim!” sloganıyla Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek İstiklal Marşı ve Fatiha okudular.

Sabancı Ortaokulu öğrencilerinden en anlamlı Sevgiler Günü etkinliği

Erzurum Sabancı Ortaokulu öğrencileri hazırlanan proje kapsamında “Sevdamız vatandır bizim!” sloganıyla Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek İstiklal Marşı ve Fatiha okudular. Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 6-C sınıfı öğrencileri Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde “Değerlerimizle Değerleniyoruz, Âdab-ı Muâşeret Öğreniyoruz Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Proje kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Murat Ellik’in annesi Züleyha Ellik’le birlikte önce Karskapı Şehitliğini ziyaret eden öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Murat Ellik’in Asri Mezarlıktaki kabrini ziyaret ettiler. Büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen ziyarette şehit ağabeylerine Fatihalar okudular. İstiklal Marşı da okuyan çocuklar, bu özel güne farklı bir anlam katmanın huzuruyla ziyareti tamamladılar.
Öğretmen Emine Behiye Polat Kütük, “Proje kapsamında şehadet-vatanperverlik ve empati değerleri için Milli Kültür temalarının 2.işleme metni olan “Forsa” hikâyesinden de hareketle “Sevdamız vatandır bizim!” sloganıyla bu toprakları vatan yapan, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanmasını sağlayan, vatanı sevda belleyip koynunda yatanların, şehitlerimizin manevi huzuruna gittik” dedi.
15 Temmuz Demokrasi Şehidi Murat Ellik’in annesi Züleyha Ellik ise,”Vatanımızı, namusumuzu korumak için Murat gibi nice şehitler canlarını feda ettiler. Eğer onlar olmasaydı şimdi hiç birimiz belki hayatta olmayacaktık. Size tek vasiyetim, okuyun başarılı olun, namusunuzu devletini koruyun. Bayrağımız Murat gibi şehitlerin kanları ile dalgalanıyor. Vatanınızın devletinizin, okulunuz, öğretmenlerinizin değerini bilin. Ailenize hayırlı evlat olun” dedi.

Sabancı Ortaokulu öğrencilerinden en anlamlı Sevgiler Günü etkinliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:34
İkindi
15:29
Akşam
17:58
Yatsı
19:16

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Sefa Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.