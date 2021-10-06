Sabancı Vakfı, 15 yılda 183 projeye 32 milyon TL destek verdi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 15 yılda 183 projeye 32 milyon TL destek verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı, bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği “Ekim Zamanı” etkinliğinde, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen buluşmada, 2020-2021'de Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 8 projenin hikayesi paylaşıldı.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 15 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 183 projeye, 32 milyon TL hibe vererek Türkiye’nin 76 ilinde yüz binlerce kişiye ulaştı.

Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

- "Bütüncül destekler sağlamanın ve sürekliliğin gerekliliğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 15 yıl önce çıktıkları bu yolda ilk günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına sadece hibe desteği sağlamakla kalmadıklarını, vakıf olarak, her alanda olduğu gibi burada da fark yaratan bir etki için bütüncül destekler sağlamanın ve sürekliliğin gerekliliğine inandıklarını belirtti.

Sabancı, bugüne kadar hibe verdikleri sivil toplum kuruluşlarını yol arkadaşları olarak gördüklerini aktararak, "Hibe desteğinin yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerini güçlendirebilmeleri için uzmanlık desteği sağlamaktan iletişim ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda yanlarında olmaya çalıştık. Bizler de onların çalışmalarından öğrendik, hikayeleriyle birlikte güçlendik. Onlardan aldığımız ilhamla yeni hikayeler yaratmak için yola çıkan sivil toplum kuruluşlarına şevkle destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın, genç ve engellilerin eşit haklara sahip olmaları ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Hibe Programı kapsamında bu yıl yer alan projelere de değinen Sabancı, şunları kaydetti:

“Ne mutlu ki bize programımızın 15'inci yılında yine birbirinden kıymetli ve özveriyle topluma katkı sunan projeler görüyoruz. Bunlar arasında mahalle bazlı kadın dayanışmasına öncülük eden, kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalıklarının artmasına ve iş hayatında eşit koşullarda var olabilmelerine destek olan, özel gereksinimli çocukların daha kaliteli bir eğitim almaları ve ebeveynlerinin yaşadıkları güçlüklerle baş edebilmesi için dayanışma ağları kuran projeler mevcut. Bu birbirinden kıymetli projeler, bu toplum için var gücüyle, gönülden çalışan insanların varlığına dair inancımızı güçlendiriyor. 15 yıldır Türkiye’de sivil topluma kesintisiz hibe desteği sağlayan tek vakıf olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, Altı Nokta Körler Vakfı, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Eskişehir Gelişim Vakfı, İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği, Yenilikçi Girişim Derneği, Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini çevrim içi buluşmada anlattı.

“Ekim Zamanı Buluşma Zamanı” başlığıyla düzenlenen etkinliğin ikinci gününde ise Erişilebilir Etkinlikler Tasarlamak, Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve 15. Yılında Sabancı Vakfı Hibe Programları başlıklı Paylaşım Buluşmaları gerçekleştirilecek.

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin öykülerinin yer aldığı ve dijital olarak da hazırlanan "Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri" kitabına "www.sabancivakfi.org/ekimzamani2021" adresinden ulaşılabiliyor.

