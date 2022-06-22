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Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

22.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın yedincisine başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar" olarak bu yıl teması belirlenen yarışma, "Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!" sloganı ile gerçekleştirilecek.

Başvurular, 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir toplumsal mesele olduğunu ve bu konuyu her fırsatta görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Safkan, kurum olarak yarışmanın odaklandığı konuya çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Ne Eğitimde Ne İstihdamda' yer alan kişileri anlatan NEET kavramı, günümüzde gençler için en büyük sorunlardan biri haline geldi. Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki yüzde 50 oranındaki genç kadın ne yazık ki ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu kategoride maalesef Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri arasında da ikinci sırada yer alıyoruz. Sabancı Vakfı olarak biz de iki yıl süren araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda hem ülkemizde ve dünyada önemli bir soruna işaret eden hem de bizim deneyim ve birikimlerimizle katkı vereceğimize inandığımız genç kadın sorununa odaklanmaya karar verdik. Bu kapsamda da Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini bu yıl içinde hayata geçirdik. Türkiye'de her iki genç kadından birinin ne bir işi var ne de eğitim alabiliyor. Meseleyi görünür kılmak öncelikli hedefimiz. Bu yüzden de bu yılki kısa film yarışmamızın temasını 'ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar' olarak belirledik."

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da yarışmanın bu yıl yedincisinin gerçekleştirileceğini aktararak, "7 yıldır olduğu gibi bu yıl da çok güçlü bir program hazırlıyoruz. Bu anlamda Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, yarışmanın yanı sıra Kamp, Buluşmalar, Market gibi etkinliklerin de olduğu çok güçlü bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. NEET konusu hem Türkiye’de hem de dünyada önemli sorunlardan bir tanesi ve bu konuda gelecek yaratıcı film çalışmalarının ayrı bir değeri olacağını ve hem Türkiye'de hem de dünyada ilgi çekeceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Yarışmada yer alacak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve "ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar" konusunu ele alması gerekiyor.

Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen veya yapımcısından en az birisinin Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi de bulunmaması gerekiyor.

Yarışmanın birincisine 25 bin, ikincisine 20 bin, üçüncüsüne ise 15 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya "www.kisafilmuzunetki.org" adresinden başvurulabilir.

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