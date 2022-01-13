Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkat çeken Kısa Film Yarışması'nda bu yıl mesleklerdeki değişim ve dönüşümü gençlerin gözünden ortaya koymak istediklerini bildirdi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kısa Film Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

"Yeni Dünyada Yeni Meslekler" temasıyla bu yıl yine online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan'ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti.

Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı Vakfı YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu.

Bu sene de genç sinemacılardan büyük ilgi gören yarışmada 12 eser finale kalmaya hak kazandı.

Ödüle layık görülenler, 6. Kısa Film Yarışması'nın jürisi ödüllü oyuncu Öykü Karayel ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş ile yurt dışından dünyaca ünlü ödüllü yönetmenler Michel Franco ve Blerta Basholli ile ödüllü aktör Ingvar Sigurdsson ve Evrim Kuran, Gamze Elibol ve Yörük Kurtaran'dan oluşan Sosyal Etki Jürisi'nin değerlendirmeleriyle belirlendi.

- Birincilik ödülü "Ziyaretçi" isimli filmiyle Zafer Geyikçi'nin oldu

"Ziyaretçi" filmiyle birinci olan Zafer Geyikçi'nin ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken, "Kırmızı Elbise" filmiyle ikinci olan Emre Sezgin'in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve "Yaren" filmiyle üçüncü olan Said Sakıp Demir'in ödülünü de yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan duyurdu.

Mansiyon ödüllerine layık görülen "Sufle" filminin yönetmeni Efe Tuncay'ın ve "Kadraja Girmeyen Pandemi" filminin yönetmeni Kenan Olpak'ın ödülünü yarışmanın jüri üyesi Melikşah Altuntaş açıkladı.

Dereceye giren filmlerin birincisi 25 bin TL, ikincisi 20 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL ile ödüllendirildi.

"Kadraja Girmeyen Pandemi", aynı zamanda bu yıl ilk kez verilen Sosyal Etki Ödülü'nün de sahibi oldu.

- "Değişim ve dönüşümün odağında, pandemiyle birlikte öne çıkan dijitalleşme ve teknoloji var"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal etkileri ön plana çıkaran sinemanın, yaşamdaki birçok olayı farklı türler üzerinden aktaran, adeta topluma ayna tutma özelliği olan çok önemli bir sanat dalı olduğunu aktardı.

Sabancı, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorunları sanat yoluyla ele aldığımız yarışmamızın önemli ve fark yaratan bir özelliği var; o da her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkat çekiyor olması. Geçen yıl, 'Değişen İklimler, Değişen Hayatlar' olarak belirlemiştik temamızı. 2021'de hem ülkemiz hem de dünyada yaşanan afetleri ve iklim aciliyetinin etkilerini düşününce aslında ne kadar isabetli bir temaya dikkat çektiğimizi gördük. Yine pandeminin tüm dünyada başlattığı değişimle birlikte bazı işler önemini yitirirken, bazı mesleklerinse yıldızının parladığını görüyoruz. Tüm bu değişim ve dönüşümün odağında, pandemiyle birlikte öne çıkan dijitalleşme ve teknoloji var.

Her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkat çeken Kısa Film Yarışması'nda bu yıl mesleklerdeki değişim ve dönüşümü gençlerin gözünden ortaya koymak istedik. İşte bu sebeple 6. Kısa Film Yarışması'nın temasını da ‘Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ olarak belirledik. Kısa film, uzun etki' sloganıyla başlayan yarışmamız, sinemaya gönül vermiş, binlerce sinemacıya ilham veren bir platform olarak yoluna devam ediyor."

- "Teknoloji ve dijitalleşme ile meslekler değişiyor, dönüşüyor"

Teknoloji ve dijitalleşme ile mesleklerin değiştiğine ve dönüştüğüne işaret eden Sabancı, "Yarışmamıza başvuran sanatçılarımızın filmlerinde, meslek seçiminde yaş, cinsiyet ve engelliliğe yönelik eşitsizliklerin, gelecekte ortadan kalkacağını vurgulamaları umutlarımızı arttırıyor. Özellikle zaman, mekan, çevre ve mesafe gibi sınırların dönüşerek tüm bireylerin hayata daha üretken ve katılımcı olmasını sağlayacağını görüyoruz. Sahne ve performans sanatlarının hem üreten hem de izleyen tarafındaki dönüşümü, bu değişime iyi bir örnek. Dijitalleşme ile mesafeler ortadan kalıyor ve biz böylece sanata, her şeye rağmen erişebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı, her yıl sinema dünyasında yaptıklarıyla ses getiren isimlerden oluşan jüri üyelerine, bu yıl Sosyal Etki Jürisi'ni de eklediklerini, ana jürinin, finalist filmleri, sanatsal kriterleriyle değerlendirirken, sosyal etki jürisinin de bu filmleri, toplumsal farkındalık yaratmak istenen temaya uygunluğu açısından değerlendirdiğini aktardı.

Verilen bilgiye göre, ilk yılında “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılında “Çocuk İşçiler”, üçüncü yılında “Ayrımcılık”, dördüncü yılında “Dijital Yalnızlık”, beşinci yılında “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” ve altıncı yılında da “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” teması ile düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, bugüne kadar Türkiye’nin her bölgesinden; Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden başvuru aldı.

