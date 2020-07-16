Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu

Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye verilen hibe desteğinin 28.5 Milyon TL'ye ulaştığını aktaran Safkan, "Bu yıl da kalıcı etki yaratma hedefiyle 8 projeye hibe desteği veriyor ve desteklediğimiz projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini, gençlerin gelişimini ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Toplumsal sorunlarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözümün parçası olmaktan ve onları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Vakfı açıklamasında görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği verdiğini belirterek, “Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla sivil toplumun desteklenmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Safkan, Kovid-19 salgını sürecinde projelerin gerçekleşmesi için gerekli esnekliklerin sağlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte Kovid-19 salgınına yönelik önlemler nedeniyle birçok etkinlik ve toplantı online olarak yürütülüyor. Bu bir yandan sivil toplum kuruluşlarının arasındaki iletişimi sağlamlaştırırken diğer yandan saha çalışmalarını ve yüz yüze eğitimleri mümkün kılmıyor. Bu yüzden biz de Sabancı Vakfı olarak bu sürecin gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak hibe desteği verdiğimiz projelere gerekli esnekliklerin sağlanacağını taahhüt ediyoruz."

- 58 ilden 254 proje başvurusu

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na bu yıl Türkiye'nin 58 ilinden 254 proje başvurusu yapıldı.

Sabancı Vakfı Hibe Programı; "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK'lara 50 bin TL ile 250 bin TL arasında hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.