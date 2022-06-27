Sabancı Ventures, beşinci yatırımını Albert Health ile dijital sağlık alanında yaptı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Ventures, dijital sağlık alanında yapay zeka tabanlı hastalık yönetimi ve telesağlık hizmeti platformu geliştiren Albert Health'in hissedarı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu, yeni ekonomi odaklı uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında, Sabancı Holding'in Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olan Sabancı Ventures aracılığıyla yeni bir yatırımı daha tamamladı.

Sabancı Ventures'ın liderlik ettiği yatırım turunda Akportföy, Teknoloji Yatırım (TTGV1 Fonu) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri'nin katılımı ile toplam 1 milyon ABD doları tohum yatırımı yapıldı.

Yapılan yatırım ile Albert Health, klinik doğrulama çalışmalarını hızlandırmayı ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışı pazarlarda çoklu kronik hastalık yönetimi platformunu genişletmeyi hedefliyor.

Hastaların kronik hastalıklarını yönetmelerini sağlayan, sesli komut tabanlı, yapay zekaya dayalı dijital bir sağlık platformu olan Albert Health, küresel bir dijital hastalık yönetimi şirketi olma vizyonuyla çok uluslu ilaç şirketleriyle hastalık yönetimi ve telesağlık programları geliştiriyor. 2018'de kurulan şirket halihazırda 100 binden fazla hastaya hizmet veriyor.

Bu yatırımla birlikte 2020'de kurulan Sabancı Ventures'ın portföyündeki toplam girişim sayısı 5'e, 2022'de yatırım yaptığı şirket sayısı ise 3'e yükseldi.

Sabancı Ventures geçtiğimiz yıllarda Thread In Motion ve Lumnion'a, bu yıl ise yerli bulut sistem entegratörü olarak müşterilerine veri depolama ve bulut yönetimi gibi hibrit bulut çözümleri sunan Bulutistan ile yapay zeka odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zack.ai şirketlerine yatırım yapmıştı.

- "Dijital teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, şunları kaydetti:

"Sabancı Topluluğu olarak 'yeni ekonomi' odaklı büyüme stratejimiz kapsamında dijital teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Geleceği şekillendireceğine inandığımız girişimlere yaptığımız bu yatırımlarla bir yandan hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getiriyor bir yandan da topluluk vaadimizde de belirttiğimiz gibi, dijital teknolojilerin gücüyle daha sürdürülebilir bir yaşam amacımıza katkıda bulunuyoruz. Bu stratejimiz kapsamında, önümüzdeki dönemde de etki gücü her türlü ülke sınırlarını aşan, küresel değer üretme potansiyeline sahip öncü fikirlerin ve girişimlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Toplam 13 ülkede 7 farklı iş ortaklığıyla faaliyet gösteren ve çok uluslu şirketlerle uzun soluklu ortaklık tecrübesine sahip bir topluluk olduklarının altını çizen Eyigün, Sabancı'nın, yatırımcı olarak bu şirketlerde yer almasının, girişimlerin ulusal ve uluslararası büyüme yolculuklarına da önemli katkı sunacağını belirtti.

