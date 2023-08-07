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Sabiha Gökçen ağustosta da rekor yolcu sayısına ulaştı

07.08.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı’nda ağustosun ilk hafta sonunda rekor yolcu sayısına ulaşıldı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen’de, ağustos ayının ilk hafta sonu, 4-5-6 Ağustos olmak üzere, 2 bin 91 uçuş gerçekleştirilerek toplam 389 bin 620 yolcu seyahat etti. 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen 713 iç hat ve dış hat uçuşunda 131 bin 52 yolcu sayısına ulaşıldı ve en yüksek yolcu sayısı rekoru kırıldı. Ayrıca en yüksek giden dış hat yolcu 36 bin 830 rekoru ve toplam dış hat 72 bin 566 yolcu sayısıyla dış hat yolcu sayısı rekoru da kırılmış oldu.

Bu yıl yaz sezonun başlaması ile birlikte yolcu sayılarında her hafta yeni bir rekora imza atan İSG, HEAŞ verilerine göre yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği 108 bin 60 uçuş ile 17 milyon yolcu ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, Sabiha Gökçen Havalimanı olarak olağanüstü bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin turizm merkezlerinden en kıymetlisi, medeniyetlerin beşiği ve kültürlerin başkenti İstanbul’a hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Misafirlerimize yolcu giriş kapılarından bagaj teslimine, güvenlik geçişlerinden uçuş kapılarına kadar en konforlu ve güvenli seyahat deneyimini sunabilmek için 7/24 ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Böyle büyük çaplı bir operasyonun başarısını elbette personelimizin özverisine borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yolcuların teveccühünün her geçen gün arttığını aktaran Albayrak, "Bunu her hafta kırdığımız rekorlar ile teyit etme imkanı buluyoruz, bu durumda, sahip olduğumuz avantajlı konumumuzun, dijital altyapımızın ve tüm hizmetlerimizin payı var. İhtiyaç duyulan her alanda en doğru uygulamaları devreye almaya, hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutmaya devam edeceğiz. Seyahatlerinde bizi tercih eden tüm yolcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, bu rekorlar hepimizin." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 40 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 157 noktaya ve 52 ülkeye hizmet vermeye devam ediyor.

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