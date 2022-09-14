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Sabiha Gökçen Havalimanı harcadıkça kazandıran sadakat programı ISG PORTPAL'ı hizmete sundu

14.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ISG CEO'su Berk Albayrak: - "Sadakat programımızın havalimanımızdaki iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirirken yolcularımıza da benzersiz ve mükemmel bir deneyim sunacağına yürekten inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Kişiselleştirilmiş avantajlar sunan ödül programı ISG PORTPAL, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (ISG) tercih eden yolcuların hizmetine sunuldu.

Global havalimanı sadakat programı çözüm sağlayıcısı Arrture ile teknolojik alt yapı ve program yönetimi alanlarında iş birliği yapan ISG, diğer program ortaklarının da katkısıyla yolcularını uçtan uca deneyim sunarak ödüllendirmeyi hedefliyor.

Güçlü altyapısı ve yolcu beklentileri göz önüne alınarak özenle tasarlanmış hizmet ağı ile ISG PORTPAL, program ortaklarından yapılacak harcamalar karşılığında üyelerine puan kazandıracak ve kazanılan bu puanlar farklı hizmetlerin kullanımında avantaj sağlayacak. ISG PORTPAL üyeleri ayrıca, şaşırtan sürpriz ayrıcalıklara da sahip olabilecek.

- Birçok noktada avantaj ve ayrıcalık

İlk fazda sadece Sabiha Gökçen Havalimanı'nda avantajlar sunması planlanan program, kısa sürede lokal ve globalde geniş hizmet ağına ulaşarak üyelerine uçtan uca seyahat tecrübesinin yanı sıra hayatın içinde de avantajlar sunmayı hedefliyor.

ISG PORTPAL kullanıcıları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yiyecek içecek noktalarında, duty free mağazalarında, loungelarında, hızlı geçiş noktalarında, havalimanı otelinde, havalimanı otoparkında ve daha birçok yerde kendileri için sunulan özel avantajlara tek bir platform üzerinden kolayca ulaşıp, takip edebilecek.

- "Mükemmel bir seyahat deneyimi için çalışıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ISG CEO'su Berk Albayrak, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olarak her gün daha fazla yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi için misafirlerine entegre teknolojilerle en son yenilikleri sunduklarını kaydetti.

Yatırımlara devam edeceklerine vurgu yapan Albayrak, "Temassız teknolojik çözümlere olan yatırımlarımız, yolcularımızın ihtiyaçlarının çeşitlenmesine paralel olarak devam edecek. Sadakat programımızın da havalimanımızdaki iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirirken yolcularımıza da benzersiz ve mükemmel bir deneyim sunacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ISG PORTPAL avantajlarından yararlanmak isteyen yolcuların, App Store ve Google Play mağazalarından uygulamayı ücretsiz indirerek üyeliklerini aktive etmeleri yeterli oluyor.

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