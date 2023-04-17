Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tatil yoğunluğu hazırlıkları tamamlandı

İSG'den yapılan açıklamaya göre, 45 havayolu ile 50 ülkede toplam 150 destinasyona uçuş imkanı sağlayan havalimanında, tatillerini memleketlerinde veya turizm bölgelerinde geçirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk başladı.

Bu yılın ilk üç ayında yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artıran Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı noktalar için ilave planlamalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, artan talebi karşılamak için yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için gerekli düzenlemelerin yanı sıra dijital çözümlerle memnuniyetin artırıldığını vurguladı.

Yurt dışı yolcularda yaşanan artışın devamı olarak yeni destinasyonlara uçuşların da arttığını belirten Albayrak, "1 Haziran'dan itibaren İngiltere'nin bayrak taşıyıcı havayolu British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı'na ve Pegasus Airlines üzerinden Yunanistan'ın Rodos ve Midilli havalimanlarına toplamda 3 yeni yurt dışı destinasyonu ile yeni sezona hazırız." ifadesini kullandı.

Albayrak, yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayram tatili süresince konforlu bir seyahat deneyimi geçirmesini önemsediğimiz yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurt içi uçuşlarımızda check-in ve bagaj teslim alanlarındaki bekleme süresini optimize ediyor, misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında birçok kolaylık sağlıyoruz."

"YER HİZMETLERİ PERSONELİNE GEREK DUYULMADAN İŞLEM YAPILABİLİYOR"

Tüm operasyonel süreçlerini yapay zeka desteğiyle takip eden İSG, konforlu ve keyifli bir yolculuk için ihtiyaç duyulan hizmetleri mobil uygulama ile yolcularına sunuyor.

İç hat uçuşlarında biniş kartı olmaksızın sadece yeni çipli kimlik kartıyla hızlı ve kolay geçişe imkan veren sistemi hayata geçiren Sabiha Gökçen, yer hizmetleri personeline gerek duyulmadan işlem yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştiren havalimanında, "2022 Bus Gate Genişleme Projesi" kapsamında iç ve dış hat kapılarında yeni düzenlemeye gidilerek operasyonel süreçleri hızlandırmak için 15 dış hat kapısı eklenmişti.

Geçen yılı 30,8 milyon yolcu ile kapatan İSG'de, bu yıl başlatılan proje ile pasaport bölgesi genişletilerek artan dış hatlar yolcusuna iyi bir havalimanı deneyimi yaşatılması hedefleniyor.

