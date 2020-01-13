Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na "Yeşil Bina Sertifikası" verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (U.S. Green Building Council - USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı açıklamasına göre, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete giren ve geçen yıl yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, 1998 yılından bu yana Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasının sahibi oldu.

Çevre dostu uygulamalar, iç mekan koşulları ve yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde tasarrufu gibi kriterleri değerlendiren LEED Sertifikasyon Sistemi, İstanbul Sabiha Gökçen Terminal Binası’nın toplu taşıma ulaşımını özendirerek karbon salınımının düşürülmesine destek vermesi, enerji verimliliğini artırması ve gün ışığından faydalanması gibi özelliklerine vurgu yaparak LEED Sertifikasının Gold kategorisinde verilmesine karar verdi.

- "Tasarruf hedeflerimizi artırarak sürdüreceğiz"