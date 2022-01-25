Sabiha Gökçen'de iki gün daha uçuşlar azaltılacak

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda iki gün daha azaltmaya gidileceği duyuruldu.
Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen uçuşlarında, 26 Ocak Çarşamba tüm gün için yüzde 15 oranında, 27 Ocak Perşembe 05.00-12.59 saatlerinde yüzde 10 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.
Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.
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