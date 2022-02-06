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Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş iddia

06.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'a geri döneceği iddiası gündem yarattı. Fatih Terim sonrası altyapıda da değişikliğe gitmek isteyen Burak Elmas yönetimi eski kaptanlar Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta'ya altyapıda görev vereceği belirtildi. İki isim için resmi açıklamanın ise kısa süre içerisinde yapılacağı iddia edildi.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş iddia

Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi. 17 yıl Sarı-kırmızılı formayı giyen ve 2017/18 sezonu bitiminde Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray altyapısında görev alacağı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U16 ve U17 liglerinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını takip eden Sarıoğlu, altyapıda göreve başlayacak.

HAKAN BALTA DA DÖNÜYOR

Ayrıca Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hakan Balta'nın da U19 takımına teknik direktörlük yapması gündemde. Bu iki isimle ilgili resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

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Fatih Terim'in ardından altyapı sorumlusu Ali Yavaş görevinden istifa etmiş ve Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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