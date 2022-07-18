Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri, 2018'den beri vakfın İletişim Direktörlüğü'nü yürüten Selen Tokcan oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreterlik pozisyonuna, 2018 yılından bu yana vakfın İletişim Direktörlüğü’nü yürüten Selen Tokcan atandı. 2016 yılından bu yana vakfın Genel Müdürlük görevini yürüten Begüm Mutuş ise Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü görevine getirildi. Mutuş ayrıca, vakıfta yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaya devam edecek.

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Selen Tokcan, kariyerine 2002 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 2004-2005'te Birgün gazetesinde editör ve Vatan gazetesinde muhabir olarak görev aldı. 2005-2009'da NTV'de haber merkezi muhabiri ve haber kuşağı editörü olarak çalışan Tokcan, 2010-2013'tea Excel İletişim Danışmanlık'ta medya direktörü olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesine 2013 yılında kurumsal iletişim müdürü olarak katılan Tokcan, 2016-2018'de Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. Tokcan, son 4 yıldır Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı İletişim Direktörü olarak görev yapıyordu.

