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Saç ekimi için gittiği özel hastanede ölen kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi

13.09.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç ekimi için gittiği özel hastanede ölen kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını söyledi

İstanbul Bağcılar'da saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Yukarı Göklü Mahallesi'nde cenazesi bugün toprağa verilen evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki İbrahim Gül'ün ağabeyi Ramazan Gül gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin daha önce sağlık sorunu olmadığını savundu.

Hastane yönetiminin kardeşinin "kalp krizi sonucu öldüğünü" belirttiğini ifade eden Gül, polise başvurduklarını, olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Olayda ihmal olduğunu öne süren Gül, yasal haklarını arayacaklarını kaydetti.

Amca Ali Gül ise üzgün olduklarını belirterek, bu tür operasyonların daha dikkatli ve ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Kuzen Ahmet Yiğit ise şimdiye kadar saç ektirirken çok kişinin öldüğüne şahit olmadıklarını, ailece olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

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