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Sadakataşı Derneğinden Bosna Hersek'e ramazan yardımı

18.04.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakataşı Derneğinden Bosna Hersek'e ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında Bosna Hersek'in bazı şehirlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Kemal Özdal koordinasyonunda bu ülkede bulunan ramazan ekibi, 300 aileye gıda kumanyası ve 100 kişiye zekat dağıttı.

Dernek ekibi, Saraybosna, Srebrenitsa ile Doboj İstok'ta yaşayan 300 Müslüman aileye şeker, pirinç, un, sıvı yağ, çay, bakliyat, konserve gıdalar ve tuzdan oluşan gıda kumanyası ulaştırdı. Srebrenitsa'da yaşayan 100 aileye ise zekat yardımı yapıldı.

Bosna’daki savaşta şehit düşenlerin aileleri ve yetim çocuklardan oluşan 150 kişi, dernek ekibiyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdal, Bosna halkına yalnız olmadıklarını hissettirmek için düzenli olarak maddi ve manevi destek sağladıklarını belirtti.

Özdal, gelir seviyesi düşük olan ihtiyaç sahibi Bosnalı ailelere gıda kumanyası ve zekat ulaştırdıklarını kaydederek, "Kurduğumuz iftar sofralarında şehit aileleri ve yetimlerle bir araya geldik. Yardımların buraya ulaşmasına katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- 25 bin aileye gıda kumanyası

Türkiye başta olmak üzere 35 ülke ve 100’den fazla bölgede ramazan çalışmaları gerçekleştiren Sadakataşı, 10 bini Türkiye’de olmak üzere 25 bin aileye gıda kumanyası ulaştırmayı hedefliyor. Dernek, ay boyunca gıda kumanyası, fitre, zekat ve bayramlık kıyafet dağıtımlarını da sürdürecek.

Dernek, kumanya ve market kartı bedelini 300, bayramlık bedelini 450, fitre ve fidye bedelini 40, iftar bedelini ise 50 lira olarak belirledi.

"RAMAZAN" yazıp 2989’a SMS göndererek 10 lira destekte bulunabilecek vatandaşlar, "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden veya "02166140461" numaralı telefondan zekat, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışları yapabilecek.

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