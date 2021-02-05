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  4. Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı

Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı

05.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı

HAKKARİ (AA) - Sadakataşı Derneği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 180 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

İlçeye 12 kilometre mesafedeki Suüstü köyüne gelen dernek üyeleri, yardımları köy meydanında öğrencilere dağıttı.

Dernek üyeleri, yakından ilgilendikleri çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler verdi.

Derneğin Yurt İçi Yardımlar Sorumlusu Recep Çelik, AA muhabirine, kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kömür yardımında da bulunduklarını belirterek, "Çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevinci anlatılmaz. Yardımların buraya ulaştırılmasında emeği olan herkese ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Dernek gönüllüsü Kadir Güldür ise kuruluş amaçlarının gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki mazlumlara yardımcı olmaya çalışmak olduğunu dile getirdi.

Güldür, "Önemli olan çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek. Yardımlarımız devam edecektir. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Çocuklar ve aileler de dernek üyelerine teşekkür etti.

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