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Sadakataşı, Pakistan'da selden etkilenen 600 aileye yardım etti

28.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakataşı, Pakistan'da selden etkilenen 600 aileye yardım etti

Sadakataşı, Pakistan'da selden etkilenen 600 aileye yardım etti

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Pakistan'daki sel felaketi sonrası bölgedeki 600 aileye yaşam malzemesi, sıcak yemek ve gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada, muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Pakistan'da 40 milyon kişinin yardım beklediği, 1400 kişinin hayatını kaybettiği, 600 bin kişinin ise kamplara yerleştirildiği belirtildi.

Pakistanlıların başta gıda, hijyen ürünleri ve çadıra ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilen açıklamada, derneğin Khairpur ve Thari Mirwah'ta 600 aileye gıda kumanyası, ailelere çadır, sineklik, şal, terlik ve mutfak malzemelerinden oluşan yaşam seti, Khairpur'da ise 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırdığı bildirildi.

Sadakataşı, Pakistan'da selden etkilenen 600 aileye yardım etti

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan gıda

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