Sadakatsiz dizisi final mi oluyor? Sosyal medya çalkalandı

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaristliğini Kemal Hamamcıoğlu'nun üstlendiği Sadakatsiz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor.

Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı.

SENARYO TIKANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Sadakatsiz dizisi, reytingleri çok iyi gittiği halde final yapacak. Sezon başında yaşanan senarist krizi sonrası yapımcı Fatih Aksoy, eski ekiple yollarını ayırmıştı. Şimdi ise dizide hikayenin ilerlemediği ve tıkanıp kalması nedeniyle, dizinin final yapması bekleniyor.

Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ayrıldığı diziye, 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen de veda ediyor.

Şimdilerde Maske Kimsin Sen programında jüri üyesi olan Melis Sezen'in de diziye veda edeceği öne sürülmüş ancak çok geçmeden Maske Kimsin Sen programının final haberi gelmişti.



