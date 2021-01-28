Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem diziden neden ayrıldı? Eren Vurdem'den Sadakatsiz'e veda mesajı

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'de Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, son bölümle birlikte senaryo gereği diziye veda etti.

EREN VURDEM SADAKATSİZ'DEN NEDEN AYRILDI?

Eren Vurdem Sadakatsiz dizisinde eşi Bahar'ı sık sık aldatan Mert karakterini canlandırıyordu. Ancak dizinin orjinali olan Doctor Foster'de olduğu gibi Sadakatsiz'de de bu karakterin dizideki hikayesi sona erdi.

Eren Vurdem sosyal medya hesabından da veda paylaşımı yaptı.

Ünlü oyuncu paylaşımında "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.



