Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitliyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinde herkesin nefret ettiği Selçuk karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin'in annesinin Şevval Sam, babasının ise Metin Tekin olması herkesi şoke etti.

Metin Tekin'in Beşiktaş'ta fırtınalar estirdiği dönemde birlikte olup evlendiği Şevval Sam ile olan oğlu Emir Tarık Tekin 1 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul ile Londra arasında büyüdü. Oyuncu olabilmek için büyük emek sarf eden Emir Tarık, Oxford Üniversitesi'nin Drama Bölümü'ne seçilen 17 kişiden biri olmayı başardı. Bu seçmeler 8 bin kişi arasından yapıldı.

İngiltere'de eğitimine devam ettiği sırada Mata Hari müzikelinde rol alan Emir Tarık, Blutv'de yayınlanan ve iPhone ile çekilen ilk dizi olan "Çıplak" alı dizide Bulut karakterini canlandırdı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem'le birlikte ilk defa bir sinema filmi için kamera karşısına geçerek Akis (Reflection) filminde rol aldı.