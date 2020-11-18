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Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

18.11.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesini de babasını da tüm Türkiye tanıyor!

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veren Emir Tarık Tekin'in anne ve babasının kimlikleri şoke etti. Emir Tarık Tekin, Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu. Üstelik sinema filmi de var.

Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitliyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinde herkesin nefret ettiği Selçuk karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin'in annesinin Şevval Sam, babasının ise Metin Tekin olması herkesi şoke etti.

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Metin Tekin'in Beşiktaş'ta fırtınalar estirdiği dönemde birlikte olup evlendiği Şevval Sam ile olan oğlu Emir Tarık Tekin 1 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul ile Londra arasında büyüdü. Oyuncu olabilmek için büyük emek sarf eden Emir Tarık, Oxford Üniversitesi'nin Drama Bölümü'ne seçilen 17 kişiden biri olmayı başardı. Bu seçmeler 8 bin kişi arasından yapıldı.

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İngiltere'de eğitimine devam ettiği sırada Mata Hari müzikelinde rol alan Emir Tarık, Blutv'de yayınlanan ve iPhone ile çekilen ilk dizi olan "Çıplak" alı dizide Bulut karakterini canlandırdı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem'le birlikte ilk defa bir sinema filmi için kamera karşısına geçerek Akis (Reflection) filminde rol aldı.

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KARAKTERİ BAŞARIYLA CANLANDIRIYOR

Emir Tarık, Sadakatsiz dizisinde psikolojik problemleri olan Selçuk'u canlandırıyor. Emir Tarık da bu dizide canlandırdığı "Selçuk" karakteriyle dikkat çekiyor. Pasif agresif bir yapıya sahip olan ve öfke patlamaları yaşayan bir karakter Selçuk. Emir Tarık Tekin ise bu karakteri canlandırmakla kalmıyor, adeta yaşıyor...

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ÖZEL HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

23 yaşındaki oyuncu özel hayatında da renkli görüntüler veriyor. Bir süre önce Emir Tarık Tekin kendi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar'la birlikteydi. Genç yetenek, Leyla Tanlar için başlangıçta "ilkokul arkadaşım" şeklinde bahsetse de bir süre sonra ilişkisini gizlemekten vazgeçti.

Sadakatsiz'in 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin: Oynarken güçlük çekiyorumSadakatsiz'in 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin: Oynarken güçlük çekiyorum

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'LE AŞK İDDİASI

Sık sık birlikte görüntülenen Emir Tarık ile genç ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilse de ikili "sevgili değil, kankayız" diyerek duruma açıklık getirmişlerdi.

Sosyal medyada Fransız model Alexi ile olan aşk fotoğrafları çok konuşulan Emir Tarık, bir süredir Defne Adisoğlu ile birlikte. Geçen yıl Defne Adisoğlu ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi ve evlilik sorusunu "Henüz 22 yaşındayım ama fevkalade mutluyum" diyerek cevapladı.

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