MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'tan aldatma açıklaması: İyi gibi görünen erkekleri deşifre ettim!

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'tan aldatma açıklaması: İyi gibi görünen erkekleri deşifre ettim!

03.12.2020 01:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'tan aldatma açıklaması: İyi gibi görünen erkekleri deşifre ettim!

Sadakatsiz’ dizisinde eşi Asya'yı aldatan Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk, bir dergiye verdiği röpotajda canlandırdığı yeni karakterle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu " "Eşini aldatan birisi haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var" dedi.

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk başrollerini Cansu Dere ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle gündemde. Dizide eşi Asya'yı aldatan ve sevgilisini de hamile bırakan Volkan'ı canlandıran Cindoruk, rolüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Bir dergiye röportaj veren Cindoruk, Volkan karakterinin aldatan erkekleri deşifre ettiğini söyledi. Cindoruk, şöyle konuştu:

5fc763d4214ed810dcad901d

"İKİ KİŞİYİ SEVECEĞİNE İNANIYOR"

"Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var. Görünüşte iyi bir baba, eş ve arkadaş. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. Seyirciyi rahatsız eden yer tam burası.

İnsanın biriyle birlikteyken, başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse; diğer ilişkisini bitirmesi gerekir.Rolümle iyi gibi görünen bu tip erkekleri deşifre etmek istedim. Sanırım amacına ulaştı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?
Bu hata sosyal medyanın diline düşürdüBu hata sosyal medyanın diline düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Otomotiv devi duyurdu! Alanında ilk ve tek olacak

Otomotiv devi duyurdu! Alanında ilk ve tek olacak

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Diğer Haberler

Haluk Bilginer Şeref Bey dizisiyle ekrana dönüyor! Şeref Bey nerede yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu

Haluk Bilginer Şeref Bey dizisiyle ekrana dönüyor! Şeref Bey nerede yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulucahisar'ı fethediyor! Kuruluş Osman 36. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulucahisar'ı fethediyor! Kuruluş Osman 36. son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni evli çift Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni evli çift Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları

Kırmızı Oda dizisine sürpriz transferler! Burcu Biricik ve Sevinç Erbulak Kırmızı Oda'da hangi rollerde oynayacak?

Kırmızı Oda'ya flaş transferler!

Baraj dizisine flaş transfer! Gizem Karaca Baraj'da hangi rolde oynayacak?

Güzel oyuncu ekrana dönüyor! Sevilen diziye katıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.