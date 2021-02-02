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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Bu resmen psikolojik taciz!

02.02.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisiyle yıldızı paylaşan Melis Sezen açıklamalarıyla dikkat çekti. Oyuncu Melis Sezen, doğal hareketlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyledi.

Sadakatsiz’ dizisinde 'Derin' karakteriyle dikkat çeken ve son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Melis Sezen samimi açıklamalar yaptı.

Oyuncu Melis Sezen, "İnsanlar başka anlamlar aramaya çalışabiliyor. Bu resmen psikolojik taciz, kabul edilemez” dedi.

'Çok yüksek bir insanım ama...'

Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisinde 'Derin'i oynayan Melis Sezen, Re Touch Mag dergisine kapak oldu.
Oyuncu, “Enerjik ve sıcakkanlılık başınıza iş açtı mı hiç?” sorusuna, “Bazen insanlar doğal olan hareketinizin arkasında başka anlamlar aramaya çalışabiliyor. Bir de sizi suçluyorlar bu gibi durumlarda kafalarında yarattıkları bambaşka senaryolar yüzünden. Bu resmen psikolojik taciz, kabul edilemez” dedi.
Sezen, “Kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna ise, “Kendimi bazen dipsiz bir kuyuya çekerek eleştiriyorum. Yapıcı eleştiriye yani özeleştiriye her zaman açığım ama bazen öyle bir yargılıyorum ki kendimi, sürekli dibe çekiyorum. Bu genel ruh halim değil neyse ki... Aslında çok yüksek bir insanım ama kendime bazen böyle acımasızlık ve haksızlık yapabiliyorum. Bunu değiştirmek isterdim” cevabını verdi.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE SALAKLIK VERMESİN"

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE SALAKLIK VERMESİN"
Melis Sezen, hakkında merak edilenleri YouTube’da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' adlı programda anlatmıştı. 23 yaşındaki oyuncu, “Hiç aldatıldın mı?” sorusuna, "Aldatıldım, herkes aldatılır. İlk olayda travma yaşadım. İnsan kendini kötü hissediyor ama atlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsun" cevabını vermişti.
Melis Sezen, sevilen dizide ‘Derin’ rolünü oynamaya başladıktan sonra aldığı ilginç tepkilerden de söz etmişti. "Derin’in yaptıklarını Melis de yapıyor sanıyorlar. Özellikle Instagram’da ‘Yapma, niye böyle yapıyorsun?’ diyorlar. Bir gün dışarıda yanıma teyzeler geldi, ‘Hiç yakıştıramadık’ dediler."
Sezen, 'Derin' karakteri hakkında ilginç bir yorum yapmıştı: Oynamak için önce anlamam lazım 'Derin'i. Ama şu aralar ona sürekli ‘Görmüyor musun gerçekleri?’ diyorum. Özellikle son bölümden sonra 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin' dedim...
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